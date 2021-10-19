 

В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе

19.10.2021, 2:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Петербурге с 1 ноября ряд мероприятий и общественные места можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба городской администрации.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», – приводит сообщение ТАСС. С 1 декабря коды введут также для посещения ресторанов и кафе.

Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября», – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий. 



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