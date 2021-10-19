 

Лавров встретится с участниками международного клуба «Валдай»

19.10.2021, 2:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в XVIII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Как указал в беседе с ТАСС председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, выступающий модератором дискуссии с Лавровым, на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства ожидается обсуждение «наиболее острых, волнующих и существенных для мировой повестки дня вопросов». Как отметил аналитик, в этом году встреча пройдет в закрытом формате, что обусловлено необходимостью обеспечения откровенного и доверительного характера обсуждения актуальных международных проблем.

Во вторник в Сочи открывается восемнадцатое ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На протяжении четырех дней политики и эксперты из 45 стран мира, обсудят наиболее актуальные вопросы мировой политической и экономической повестки, в том числе взаимоотношения между обществом и государством в эпоху пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Главная тема заседания клуба «Валдай» – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Заседание будет включать семь тематических сессий, четыре специальные сессии, две встречи с представителями руководства органов исполнительной и законодательной власти России, открытую дискуссию и пленарную сессию.

В этом году в дискуссиях на площадке клуба примут участие порядка 140 участников, из которых 65 – зарубежные представители, в том числе из Аргентины, Афганистана, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, США, Турции, Японии.

Участники клуба обсудят роль национальных государств в обеспечении защиты населения от пандемии COVID-19, а также изменения в этих условиях восприятия человеком окружающей реальности и факторов, обеспечивающих личную безопасность. По словам организаторов, люди оказались готовы пожертвовать частью своих свобод во имя защиты от пандемии, именно поэтому программа конференции включает в себя сессии, посвященные анализу разных аспектов этого социально-политического потрясения.

Также на заседании клуба эксперты представят доклад под названием «Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего». По словам одного из его авторов, директора по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федора Лукьянова, нынешний труд – это своего рода «осмысление ландшафта после падения метеорита». Речь пойдет о психологических последствиях эпидемиологического кризиса и прогнозам того, к чему они приведут в плане политического и экономического устройства мира.

Специалисты не обойдут вниманием темы смены власти в Афганистане, обострения соперничества между США и Китаем, рост технологической конкуренции, растущее осознание грядущих климатических и экологических катастроф и многое другое.

Отдельное место в повестке заседания клуба отведено теме изменения климата. Организаторы поставили задачу объяснить миру, какие цели и задачи ставит для себя РФ в контексте климатической повестки.

Отдельная сессия будет посвящена поиску национальной идеи России. Для участия в этой сессии Клуб пригласил людей, далеких от мира политики – писатели, кинематографисты, театральные деятели.

В работе Валдайского клуба примет участие президент Владимир Путин. Также участники заседания встретятся с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который поделится российским видением ключевых аспектов международной обстановки, и мэром Москвы Сергеем Собяниным для обсуждения судеб мегаполисов в эпоху заката глобализации.

Клуб «Валдай» был создан в сентябре 2004 года. Он объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. В рамках ежегодных заседаний участники традиционно встречаются с президентом РФ и другими высшими должностными лицами страны.



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