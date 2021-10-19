 

Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате – Зеленский

19.10.2021, 2:00, Новости дня
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“Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате”, – сказал он. 

Президент Украины вспомнил о переговорах, которые привели канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 11 октября сначала с ним, а потом с Путиным. 

“Я не знаю всех деталей их разговора и понятно, почему. Но в принципе те вещи, о которых мы говорили, не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча [лидеров “Нормандской четверки”] состоялась. […] Процент того, что встреча состоится, зависит от России. Я вижу, что госпожа Меркель хотела бы, чтобы эта встреча прошла. Она много сделала для Украины, для нормандского формата. Я думаю, шансы для этого есть”, – отметил Зеленский. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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