“Процесс вакцинации не получился таким, как задумывали”. В Латвии вводят локдаун

Пакет мер должно утвердить правительство страны 20 октября. В случае принятия решения ограничения будут действовать до 15 ноября.

Предлагается ввести комендансткий час с 20.00 до 5.00; продлить осенние каникулы нв неделю, а после 1 ноября перевести учеников средней и старшей школы на дистанционное обучение; закрыть все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости; закрыть арикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания; запретить спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Для населения будут возобновлены программы помощи.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс и Кариньш попросили прощения у вакцинированных жителей страны, признав, что ограничения вводятся из-за провалившегося процесса вакцинации, пишет портал.

“Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали”, – сказал премьер-министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, за время эпидемии в стране подтверждено 186,9 тыс. случаев болезни, 2897 человек умерло. В стране минимум одной дозой привились 1,02 млн человек. Население Латвии составляет 1,9 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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