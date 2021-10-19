ЕС экспортировал более 1 млрд доз вакцины от COVID-19, цель – к 2022 году привить 70% населения мира – глава Еврокомиссии

“Вместе с президентом [США Джо] Байденом мы стремимся к следующему году достичь 70% глобальной вакцинации. Достичь этого нам поможет повестка дня ЕС и США по преодолению глобальной пандемии. Европейский Союз вносит свой вклад”, – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, вакцины от COVID-19, произведенные в ЕС, отправили в более чем 150 стран на всех континентах – “от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии”.

“Очевидно, что Европейский союз является крупнейшим экспортером вакцин от COVID-19. Мы всегда справедливо делились своими вакцинами с остальным миром. Мы экспортировали столько, сколько доставили гражданам ЕС. Действительно, по меньшей мере каждая вторая вакцина, произведенная в Европе, экспортируется”, – отметила фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула, что на 18 октября более 75% взрослого населения стран ЕС полностью вакцинированы от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 18 октября в мире сделали 6,71 млрд прививок от коронавируса, сообщило агентство Bloomberg. Этого бы хватило для полной вакцинации 43,7% населения мира.

В ВОЗ заявляли 10 октября, что в борьбе с пандемией COVID-19 пройдено около 60% “маршрута”.

ВОЗ и ООН 7 октября обнародовали Стратегию по обеспечению глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года. Цель плана – вакцинация 40% населения мира от COVID-19 до конца этого и 70% к середине 2022-го года.

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