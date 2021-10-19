Зеленский: Украина готова к третьей волне коронавируса. За сутки мы разворачиваем до 90 тыс. коек в больницах

“Третья волна – волна [штамма коронавируса] “Дельта”. Во-первых, мы должны понимать по срокам, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу и это было, начиная с первой волны COVID – к нам немного позднее приходило. Сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик “Дельты” у нас сегодня и думаю в ближайшие неделю–две – и этот пик будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова. За сутки мы разворачиваем до 90 тыс. коек в инфекционных больницах – с кислородом, с ИВЛ, со всем. У нас полностью все готово. Есть скорые – все готово. Я считаю, очень большое, важное достижение нашей медицинской системы”, – заявил глава госудаства.

Зеленский сказал, что Украина имеет одну из крупнейших в Европе систем по количеству коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

“Но 300 или 500 тыс. [заболевших] никто не выдержит”, – подчеркнул он и призвал граждан вакцинироваться.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины на 18 октября, в стране болеют коронавирусной инфекцией 254 466 человек, развернуто 62 294 койки всех типов для пациентов с COVID-19, заняты из них 64%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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