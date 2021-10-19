Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Венесуэлу

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, говорится всообщении, опубликованном на странице разработчиков препарата в Twitter.

«430 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыло сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.

Напомним, в День РФ Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.