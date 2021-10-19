 

Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ

19.10.2021, 1:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ медицине известны случаи, когда разные вирусы, атакующие один орган, вступали в конкуренцию между собой и подавляли друг друга. Поэтому не исключено, что коронавирус может ослабнуть, вступив в противостояние с ОРВИ или гриппом, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

Кардиохирург Алексей Федоров выразил мнение, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», поскольку в предыдущие волны, например, в Москве, случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас заболевание другими вирусами (не COVID-19) участились.

«Во-первых, хочу обратить внимание, что даже если провести анализ заболеваемости подтвержденных случаев, то она возрастает. На мой взгляд, это никак не связано с наличием других респираторных заболеваний, включая грипп, ОРВИ, аденовирусы и так далее. Во-вторых, у вирусов действительно существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», – говорит Бутенко.

Он объясняет, что под мишенью имеются в виду какие-то ткани или органы, которые поражаются вирусами. В качестве примера он приводит группу энтеровирусов, куда входят полиомиелит, ротавирусы, Коксаки и другие, а их мишень – кишечник человека. Когда все эти вирусы оказываются все вместе, то «побеждает» тот, который более активно размножается в клетках, не давая этой возможности другим родственным по механизму заболевания вирусам. Во время эпидемии полиомиелита было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.

«То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень – клетки верхней и нижней дыхательной системы. Однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку коронавирусная инфекция пока протекала без какой-либо реакции с другими респираторными вирусами, ведь последние два года эпидемического гриппа не было», – считает вирусолог.

Вся группа коронавирусов склонна к быстрым мутациям, эволюции и изменчивости, ровно как и грипп, поэтому однозначно сказать, кто кого может подавить в будущем, если их сосуществование в принципе будет возможно, сложно, продолжает специалист. Кроме того, штаммов коронавируса, как и гриппа, большое множество, что создает огромное количество возможных комбинаций, что также может привести к разному взаимодействию.

По данным на 18 октября, в РФ выявили 34,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших зарегистрировано более 7,9 млн.



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