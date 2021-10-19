 

В работе соцсети Instagram в США произошел сбой

19.10.2021, 1:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа территории Соединенных Штатов в понедельник зафиксированы проблемы в работе социальной сети Instagram, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Как отмечает портал, 49% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 32% испытывают трудности с размещением публикаций в соцсети, еще 19% не могут войти на сайт. Также сообщения о сбое поступали из Британии, Германии и Франции, передает ТАСС.

В прошлую пятницу в работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Кроме того, в прошлую среду в РФ случился сбой работы оператора связи «Билайн». Ранее в тот же день был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Днем ранее на неполадки сайта пожаловались пользователи сервиса объявлений «Авито».

Помимо этого, 5 октября произошел сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», а днем ранее произошел глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. По данным Downdetector, проблемы также возникли у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline.

В марте президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия и согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве с учетом использования цифровой среды международными террористами и организованной преступностью, наличия множества разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитету отдельных стран.

Напомним, 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Президент подчеркивал, что никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван гарантировать возможность работы в Сети всем россиянам.



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