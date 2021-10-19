Глава Сената Чехии предложил временно лишить полномочий заболевшего президента Земана

По его словам, в отчете сказано, что Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

По мнению врачей Центрального военного госпиталя, Земан сейчас не может по состоянию здоровья исполнять “любые рабочие обязанности”, а учитывая характер основного заболевания президента, долгосрочный прогноз состояния здоровья Земана “весьма неопределенный”, добавил Выстрчил.

Он подчеркнул, что парламенту Чехии стоит обсудить, нужно ли активировать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит главе Сената, а часть – спикеру Палаты представителей.

В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu (“Вместе”).

Reuters отмечает, что перераспределение обязанностей Земана потребует согласия обеих палат парламента Чехии, а только избранная нижняя палата впервые соберется 8 ноября.

Контекст:

Лечащий врач Земана заявлял 10 октября, что причина его госпитализации – осложнения хронического заболевания, однако какого именно, он не уточнил.

В тот же день чешский невролог Мартин Ян Странски говорил каналу CNN Prima News, что Земан находится в состоянии, в котором он больше не сможет вернуться на пост президента. По его мнению, в дальнейшем ситуации, в результате которых чешский президент будет госпитализирован, будут происходить все чаще и чаще.

Издание Denik N писало, что возможная причина госпитализации Земана – проблемы с печенью из-за попадания жидкости в брюшную полость. По словам журналистов, по этой же причине президент Чехии провел неделю в больнице в сентябре.

Также известно, что Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

—