В Украине с 21 октября начнут проверять COVID-сертификаты – замглавы патрульной полиции

По словам Билошицкого, проверять сертификаты будут не только полицейские, но и сотрудники Госпродпотребслужбы и центры контроля и профилактики заболеваний на местах.

“Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок”, – сказал он.

Замглавы департамента отметил, что цифровые сертификаты будут проверять по QR-кодам с помощью специального программного обеспечения.

Бумажные свидетельства о вакцинации должны содержать информацию о виде прививки, количество введенных доз, подпись врача и печать учреждения здравоохранения.

“Если мы говорим о сертификате, который содержит QR-код и может быть проверен с помощью системы, то здесь подделки практически невозможны, потому что есть объединение базы, есть мгновенная проверка по базам. Если же мы говорим о бумажных свидетельствах, то есть случаи, когда их пытаются подделать, но хочу напомнить, что есть уже даже первые решения судов о привлечении к уголовной ответственности лиц, пытавшихся подделать. Поэтому, за этим тоже будет контроль и будут проверяться очень тщательно”, – заявил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат. Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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