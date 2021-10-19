Украина была бы в ЕС вчера, если бы это зависело от президента Еврокомиссии и главы Евросовета – Зеленский

Такое убеждение в интервью ICTV, которое вышло 18 октября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Если бы все зависело от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен – при всем уважении – и только от них, Украина была бы в Европейском союзе вчера. И это правда. Они действительно помогают, видят прорыв в реформах. Поэтому они были такие теплые тут [на 23-м саммите Украина–ЕС] как погода в Киеве. Поэтому они были такие теплые и ко мне лично, и в целом”, – заявил Зеленский.

Он сказал, что президенты Еврокомиссии и Евросовета видят, как Украина двигается вперед, но отметил, что членство Украины в Евросоюзе должны поддержать все страны – члены ЕС.

Зеленский рассказал, что в 2021 году Украина начала готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке ее европейской перспективы.

“Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас. Это важный шаг. Ты сразу видишь, кто сразу подписывает, кто сомневается, а кто говорит: “Нам еще нужно время”. Сразу видишь всю картину, и к кому достучаться будет сложно. Мы видим такие страны, но идем. Четыре декларации подписали, три сейчас я подпишу. То есть сейчас – семь, а всего 27. Шаг за шагом мы это сделаем, я очень хочу этого”, – добавил президент.

Контекст:

23-й саммит Украина – Европейский союз прошел в Киеве 12 октября. ЕС на нем представляли Мишель, фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица, Украину – Зеленский и члены правительства. В ходе саммита Украина и ЕС подписали соглашение об “открытом небе”, переговоры о котором завершились еще в 2013 году.

По итогам саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Евросоюз настаивает на том, что РФ должна освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии РФ, а также призывает Россию признать ответственность за катастрофу MH17. Кроме того, в заявлении идет речь о судебной реформе, законодательстве об олигархах.

Шарль Мишель в ходе саммита заявил, что ЕС остается “самым близким другом Украины”.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии “целых световых лет” от этого, говорила тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 11 сентября. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил ей, что Украину “не надо держать на крючке реформ”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—