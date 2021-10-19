В “Слуге народа” рассказали, когда Рада может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине

“Действительно, будут такие кадровые изменения. Определенные направления необходимо усиливать. В то же время пока не идет речь о полной перезагрузке правительства. Думаю, этот вопрос решится в октябре-ноябре. У нас совпала “кадровая революция” в парламенте, возможно, будут еще и изменения в составе комитетов. Мы не хотим все это делать одновременно”, – сказала она.

Нардеп не назвала имена конкретных министров, которых могут уволить.

“Очевидно, надо усиливать экономический блок. Возможно, и социальный. Неудовлетворительная работа Министерства экологии – об этом уже даже шла речь на заседании СНБО. Относительно Минобороны – это прерогатива президента Украины. К тому же в этом министерство еще летом на уровне заместителей министра состоялась ротация. Должно пройти время, чтоб делать определенные выводы. Для президента направление обороны и вступу в НАТО является Важнейшим, поэтому он будет выбирать лучших профессионалов… Не хочу называть конкретные министерства, потому что, как только объявляется фамилия, как этому министру хоть бери и не ходи на работу, так как все ждут преемника”, – заявила политик.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщал, что в повестке Рады на текущую неделю нет вопросов кадровых изменений в Кабмине.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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