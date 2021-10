В НАТО отреагировали на решение РФ приостановить работу представительства при Альянсе – журналист

“Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и Военной миссии связи НАТО в Москве, а также закрыть Информационное бюро НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах, – отмечается в заявлении. – Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет НАТО – Россия”.

“NATO’s policy towards Russia remains consistent. We have strengthened our deterrence and defence in response to Russia’s aggressive actions, while at the same time we remain open to dialogue, including through the NATO-Russia Council.” 2/2

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

Как сообщается в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, решение в Москве приняли “в ответ на недружественные действия” Североатлантического Альянса.

“Недружественными” действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что “никакого объяснения причин представлено не было”.

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ уполномочили российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.

Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявлял Столтенберг 7 октября.

