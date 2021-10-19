Жанна и гадюки

Экспертиза подтвердила: инструкции по краже подмосковных выборов давала Жанна Прокофьева. Кто еще помог власти добыть нужный результат?

Утром, 11 октября, на заседании Совета депутатов глава подмосковного Королева Александр Ходырев, помахивая красной папкой, пояснил о сложении полномочий. Однако из власти он не уходит. Председатель Совета Дмитрий Денисов тут же сказал коллегам, что к нему поступило решение Территориального избиркома о передаче имеющегося во фракции вакантного мандата Ходыреву — на муниципальных выборах 2019 года тот возглавлял список «Единой России» и, подобно многим чиновникам-«паровозам», от мандата сразу отказался. Ни ТИК, ни Денисов не упомянули, что по п. 6 ст. 65 закона «О муниципальных выборах в Московской области» от 4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ, кандидат, избранный в составе списка и отказавшийся от своего мандата, не может отозвать свой отказ. Поэтому королевские мундепы сначала приняли отставку Ходырева, потом — отставку Денисова с поста председателя Совдепа, тут же избрали главой Ходырева, а Денисова — его заместителем.

Слухи об уходе Ходырева ходили в наукограде последние две недели, люди понимали: несмотря на все его связи, скандал с «тренингом фальсификаторов» бесследно не пройдет. Мало того что все узнали о замышляемой краже выборов в пользу «Единой России», так еще и засветили возможную причастность к этому правительство Московской области. И хотя поставленную им задачу в Королеве выполнили, ситуацию это вряд ли могло спасти.

После выборов в Совет депутатов Королева в 2019 году Александр Ходырев от мандата отказался. Скриншот сайта ЦИК

О планах кражи выборов стало известно 2 сентября из материала «Новой газеты» о проходившем в Королеве 19 августа инструктаже. Один из участников передал его аудиозапись в редакцию, и желающие смогли послушать, как ведущая, предположительно «Жанна Прокофьева», советник мэра города Королева Александра Ходырева, объясняла председателям избирательных комиссий технологию фальсификации выборов. В тот же день запись и официальный запрос были переданы в Центральную избирательную комиссию.

Уже на следующий день председатель ЦИК Элла Памфилова сказала об отправке группы «оперативного реагирования» в Королев и подключила к проверке Генпрокуратуру и Следственный комитет, а также Избирком Московской области. Инструктаж по фальсификации она назвала продолжением «ходыревщины», то есть вопиющих нарушений электорального процесса, происходящих в некоторых районах Московской области. Прокофьева, которую уволили с поста главы Территориального избиркома Королева, «ассоциируется с правонарушениями на выборах», — пояснила Памфилова.

Если факты, указанные в статье «Новой газеты» подтвердятся, голосование в подмосковном городе может оказаться под угрозой.

Рабочая группа ЦИК и Мособлизбиркома провела проверку и отчиталась. Уже после выборов, 22 сентября, в редакцию пришел ответ из ЦИК на запрос от 9 сентября, где утверждалось, что: «меры, предпринимаемые Избирательной комиссией Московской области по подготовке и проведению выборов, позволяют исключить риски фальсификаций голосования».

К тому времени жители Королева знали, что голосование было сфальсифицировано. 27 сентября кандидат от «Справедливой России» Ольга Привалова и кандидат от «Яблока» Мария Ревежак, не прошедшие в Мособлдуму, подали совместный иск об отмене итогов голосования на шести участках Королева. Они считают их «аномальными». На следующий день иск в суд подала кандидат от КПРФ Светлана Петрова с тем же требованием. Все трое считают, что выборы у них украли. Сбылась угроза, о которой говорила глава ЦИК.

Как и почему, несмотря на все проверки, инструктаж достиг цели?

«Блин, она просто солдат»

— Она смонтирована на компьютере! Кто ее передал? — по спикерфону было хорошо слышно, как эмоционально реагировал глава Королева Александр Ходырев. Мгновение назад он пояснил в разговоре с автором ютуб-канала «Платформа» Андреем Карауловым, что аудиозаписи нет, и тот, немного опешив, сказал мэру, что запись есть и даже доступна в интернете.

За восемь минут интервью Ходырев признал, что совещание было, но носило оно технический характер, что у него есть заместители с именами Павел Владимирович и Сергей Викторович, предположительно участвовавшие в инструктаже, но никаких установок на выборы им не давали, и что советник «Жанна Прокофьева» — «блин, ну она просто солдат и разменная монета для многих вещей», и что после публикации ее вызывали на беседу в прокуратуру.

«Элла Памфилова… я не знаю, чего она не угомонится никак», — досадовал Александр Ходырев в адрес главы ЦИК.

Чтобы прекратить все разговоры о «монтаже», мы решили провести экспертизу аудиозаписи. Предстояло выяснить, подвергалась ли она воздействиям, и установить личность инструктора. С помощью наблюдателей Королева мы отыскали официальную видеозапись с речью «Жанны Прокофьевой» — как оказалось, человека малопубличного. Также мы нашли экспертную компанию и сертифицированного специалиста в сфере фоноскопии, которые согласились провести исследование. Три компании нам отказали. Деньги на эксперта собрали вскладчину журналисты и наблюдатели. Заключение по исследованию мы получили уже после выборов, 25 сентября.

«Ищут крысу»

— И те, кто думает, что у них там «великие» политтехнологи <…>, что они перехитрят нас, обманут избирателя — ничего не получится! — послала сигнал махинаторам Элла Памфилова за 11 дней до начала голосования.

Говоря на заседании ЦИК о предварительных выводах проверки, она сообщила, что имеются достаточные основания предполагать, что подобное совещание было, и посоветовала его участникам говорить следователям правду.

Кроме этого, сведений о ходе проверки почти не поступало. Было известно, что от области в ней участвовал секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин. В 2019 году он возглавил рабочую группу по проверке другой публикации о выборах в горсовет Королева — о «каруселях» и «ночном фальсификате», о котором мы узнали из «чата фальсификаторов» под управлением пользователя с ником Жанна Прокофьева. Но кроме отдельных нарушений, он тогда ничего не нашел. Участникам группы запомнилось, как Кудрявин опрашивал председателей из того чата: «Мы будем задавать вам вопросы, но вы не обязаны отвечать». Те и не отвечали.

Игорь Кудрявин. Фото: Анастасия Осипова / РИАМО

Примерно так же в Мособлизбиркоме побеседовали и с «Жанной Прокофьевой», которую в аппарате ведомства называли «Химик, второй после Менделеева».

В этот раз члены опергруппы побеседовали с председателем ТИК Королева Владимиром Печениным, секретарем ТИК Екатериной Цепляевой, предположительной участницей «чата фальсификаторов» под ником Секретарь, а также с представителями ряда УИК.

В самом городе о каком-то следствии ничего не знали. Хотя вызов на беседу членов нескольких десятков УИК вряд ли мог остаться незамеченным. «В администрации камеры установлены на каждом шагу, если бы захотели — сразу нашли, кто заседал в тот день на совещании по фальсификациям», — обсуждали в чатах горожане.

Куда больше общественность была осведомлена о поисках «крота», сделавшего запись инструктажа.

«Трясут страшно, ищут, кто слил», — написал через пару дней после публикации источник из Королева. В телеграм-канале «Наукоград Королев» сообщалось о «панике» в ЕДС — Единой диспетчерской службе Королева: «Всех, кто был на совещании, вызывают на ковер. Ищут «крысу». Другие источники сообщали, что председателей вызывают по одному и предлагают признаться, обещая, что за это ничего не будет.

Выкладывая в Сеть фото темных окон в кабинете «Жанны Прокофьевой», люди гадали: спрятали ее, арестовали или просто отправили в отпуск. Однако выборы показали, что, где бы она ни находилась, дело ее живет.

Три дня без аномалий

— Вы придерживаетесь взглядов Навального, являющегося предателем Родины? — обратился к члену ТИК с совещательным голосом Алексею Голышеву один из парней, вошедших 18 сентября в вестибюль лицея № 4, где располагались три избирательных участка. Лица их скрывали гигиенические маски и низко надвинутые капюшоны.

— Вы кто? — удивился Голышев.

— Люди, — ответил другой парень, продолжая спрашивать о Навальном. Подошедший полицейский попросил их покинуть помещение.

В отличие от прошлых выборов в Госдуму, этот инцидент с гопниками был почти единственным за три дня голосования. В остальное время они курсировали по периметру территории, где находится ТИК.

Поскольку после скандала с инструктажем ситуация в наукограде была под контролем, голосование проходило без обычных аномалий.

«За первые два дня я объехал в общей сложности 17 участков — много мелких нарушений, но не по умыслу, а в силу недообученности. После замечаний они быстро устранялись», — рассказал член ТИК с совещательным голосом от «Яблока» Сергей Бойко. По его словам, «каруселей» тоже не было.

Под пристальным вниманием проверяющих из вышестоящих комиссий рухнула статистика голосования на дому, по которой Королев обычно показывал заоблачные результаты. На выборах 2019 года доля ее составила 10%, в этот раз на инструктаже комиссиям определили планку в 20% от числа избирателей, но без фальсификаций удалось получить лишь 0,63%.

«В этот раз надомное голосование было 3–4–10, максимум 20 человек. Очень низкое по сравнению с 2018-м или 2019 годом, когда на дому голосовали по 100 человек», — говорит координатор независимого наблюдения в Королеве Артем Просяков.

— На одном участке (пока «совещатель» звонил нам о высокой «надомке») выездная комиссия ушла без него через черный ход, — рассказывает кандидат от КПРФ Светлана Петрова. По ее словам, тот бросился в свою машину и нагнал их. В результате из 178 заявок обошли только 17 человек. В этот раз на весь Королев аномальный результат показали только две УИК, у которых на дому будто бы проголосовали 175 и 105 человек.

Благодаря вниманию со стороны, «ходыревщину» сдерживали три дня. А потом наступила ночь подсчета.

Люди без лиц и имен

«Моему удивлению не было предела, когда здесь я опять увидела этих людей», — кандидат Ольга Привалова передает свои ощущения при виде в фойе ТИК Королева крепких мужчин характерной наружности. Первый раз она их встретила на местных выборах в апреле этого года, в ТИК подмосковного Пушкино. По ее словам, там они устраивали провокации против ее наблюдателей. Учитывая их габариты, она называет их «быки-провокаторы».

Группа из 10–12 таких мужчин появилась у здания ТИК 16 сентября.

Не то братки, не то чоповцы не территории ТИК Королева. Фото: Мария Ревежак

Фото: «Официальный Королев»

Многим они напомнили братков из 90-х; позже сотрудник охраны администрации сказал, что это чоповцы из Реутова: «Их сюда нагнали не в первый раз, они были и в 2019 году». Их целью и тогда, и сейчас было помешать работе наблюдателей и прессы.

«Реутовские» взяли под контроль территорию, а в воскресенье, 19-го, установили посты при входе в здание и на первом этаже. До вечера, 19 сентября, пока по УИК ходили проверяющие из ЦИК, они себя никак не проявляли.

После закрытия участков и начала подсчета голосов ситуация резко изменилась. Избиратели еще пребывали в эйфории, выкладывая в чаты и паблики результаты кандидатов от КПРФ, значительно опережавших кандидатов от «ЕР», когда ближе к часу ночи прилетел твит от Сергея Бойко: «В ТИК начался обычный ад».

Ему потребовалось 20 минут и звонок главе ТИК, чтобы попасть на территорию: в ночь выборов калитка была замкнута на цепь с замком. Внешний периметр вдоль забора патрулировали парни в масках и капюшонах, возникая из темноты, как дементоры. На них натыкались все, кто хотел пройти в ТИК. Повстречал их и главный редактор паблика «Официальный Королев» Игорь Гришин, освещавший проблемы с допуском наблюдателей и прессы:

— Двое парней с одной стороны и двое — с другой толкали, говорили мне: «Иди, иди, не останавливайся!», а потом начали нападать, — рассказал Гришин.

Внутри забора те самые «реутовские» — не то братки, не то чоповцы — пытались удалить аккредитованного журналиста «Честного Королева» Романа Иванова, снимавшего у входа в здание ТИК. Тот скрылся от них в здании, но там его взяли в оборот два шкафоподобных господина, пытаясь выхватить камеру. «Вы не имеете права здесь снимать! Где вам дали одобрение на съемку, там и снимайте», — говорит один. Другой крепыш, в спортивных штанах и куртке, заходит сзади, чтобы взять Романа в захват. Вокруг наготове стоят еще несколько мужчин в куртках с капюшонами.

«Вы кто?» — пытается выяснить журналист статус этих непонятных людей в масках и без бейджиков. На записи видно, как те теснят Романа и как отворачивается полицейский в форме, когда гражданка призывает его обратить внимание на происходящее. Позже она — член ТИК с совещательным голосом Инна Мухортова — рассказала, что «бригадир» братков предупредил ее: «Если ты сейчас не успокоишься, тебе хана!»

Неизвестные люди в масках блокировали проход в подвал и к лестнице на второй этаж. Скриншот видео Романа Иванова

Все это происходило на глазах у десятка полицейских, в пяти метрах от поста! Те сидели, уткнувшись в смартфоны, а в здании распоряжались молодчики в черных куртках и масках. Вот они, заложив руки за спину, преграждают путь в подвал — сюда, а не в ТИК комиссии относят бюллетени, как можно судить по видеозаписи. Вот они стоят у турникетов, а вот — у калитки, за которой стоят члены комиссий. Происходящее напоминает сцены из фильма-антиутопии. Избирком заблокирован. Потом станет ясно, что лишние глаза в ту ночь были не нужны.

Дикие цифры

— В 11 утра знакомая из облдумы прислала данные с сайта ЦИК, по ним я значительно опережала Керселяна из «ЕР», — рассказывает кандидат от КПРФ в Мособлдуму Светлана Петрова. — «Свет, тебя можно поздравить?» — написала она. «Нет, — ответила я ей».

Предварительные итоги выборов в Мособлдуму по 9-му избирательному округу на 11:00 20 сентября. Скриншот с сайта Избиркома Московской области

В 11 утра знакомая Светланы Петровой уже поздравила ее с победой

На тот момент на сайте у Петровой значилось 10 248 голосов, а у Керселяна — лишь 6567. Данные в ЦИК поступали с временным лагом: после подсчета комиссии привозили итоговые протоколы в ТИК, где данные сначала вносили в увеличенную форму протоколов (УФП) — листы формата АЗ с номерами УИК по порядку покрывали всю поверхность стен в коридорах, затем регистрировали документы, потом шли занимать очередь в комнату ГАС «Выборы» и через час-полтора вводили цифры.

На сайте ЦИК Петрова еще лидировала, но судя по данным в увеличенных формах, выигрывал уже Керселян.

— Я вносил данные в УФП по Мособлдуме, после 22–23 часов Петрова значительно опережала Керселяна минимум на 50%, например, в протоколе за нее было 120 человек, а за него — 40, — рассказывает член ТИК с решающим голосом от КПРФ Сергей Горбунов. К полуночи поступили данные с половины участков — тех, где был КОИБ (55 УИК) и небольших по числу избирателей. Всем стало понятно, что Королев голосует за КПРФ и ее кандидатов — Ордынскую и Петрову.

Между двенадцатью и часом ночи руководители ТИК вдруг «забегали», не сговариваясь, отмечают собеседники, находившиеся в ту ночь в Избиркоме. Глава ТИК Печенин бегал на 2-й этаж в администрацию, где, несмотря на позднее время, видели первого замглавы Юрия Копцика.

А потом вдруг все застопорилось — комиссии почти перестали приезжать.

— Мне начали звонить наши «совещатели» с разных участков — комиссии начали пересчет: разложенные по пачкам и посчитанные бюллетени смешали в одну кучу, заново раскладывают и опять считают. Как по команде! — вспоминает Светлана Петрова. Юрист посоветовал каждые 15 минут писать жалобы на затягивание подсчета. Ближе к утру комиссии снова пошли.

— Коллега, с кем мы цифры вносили, вдруг говорит: «А Керселян начинает набирать оборот». Я смотрю в протоколы — цифры дикие: 700, 800, 1000 голосов! — говорит Сергей Горбунов.

Такие же цифры были и у партии. 89,131, 96, 111, 113, 131, 128… И вдруг в колонке УИК № 1120 у «ЕР» — 1587!

Итоги голосования за «ЕР» на участке №1120 в 10 и более раз выше средних по городу. Фото: Сергей Бойко

К 9 утра от преимущества Петровой ничего не осталось Прибывшие в промежуток с 7 до 9 утра шесть комиссий — № 1054, 1080, 1120, 3589, 3593, 3596 — привезли единороссу Керселяну 5817 голосов, а кандидату Петровой — лишь 406. Это позволило ему не только сократить разрыв, но и обойти соперницу на 136 голосов. К полудню расклад по партиям и кандидатам по всем выборам поменялся в пользу «ЕР».

Крест «Жанны Прокофьевой»

— Когда мы увидели аномалию с тысячей голосов за «ЕР», то решили посмотреть, как результаты голосования на выборах в Мособлдуму зависят от времени сдачи протокола в ТИК. Артем Просяков показывает график.

Видно, как с 20.00 и до 7 утра кривая КПРФ не намного, но опережает «ЕР», а в промежутке между 7 и 9 утра кривая «ЕР» резко взмывает вверх, пересекает кривую за КПРФ, образуя крест, больше похожий на «ножницы».

Протоколы, поступившие между 7 и 9 утра от 6 УИК, обеспечили победу партсписку «Единой России». Источник: наблюдатели Королева

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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