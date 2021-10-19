Японцы получили возможность добывать огромное количество водорода при помощи энергии солнца

В Токийском университете разработали новейшую технологию производства водорода, благодаря фотокаталитическим элементам. У страны нет своих нефти и газа, а потому производить чистое топливо из воды – это не просто дань моде, а реальная потребность.

По словам японских ученых, плюс новой технологии состоит в том, ее уже можно запускать, масштабировать и быстро наращивать долю водорода в энергосистеме.

Появилась возможность производства огромного количества дешевого водорода, которого можно улавливать не менее 70%. При этом чистота газа получается на уровне 94%. И тот, и другой показатель являются отличными по сравнению с другими технологиями, утверждают специалисты. Всего-то нужны солнечные панели, катализатор и самая обыкновенная вода.