 

Японцы получили возможность добывать огромное количество водорода при помощи энергии солнца

19.10.2021, 0:36, Новости дня
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В Токийском университете разработали новейшую технологию производства водорода, благодаря фотокаталитическим элементам. У страны нет своих нефти и газа, а потому производить чистое топливо из воды – это не просто дань моде, а реальная потребность.

По словам японских ученых, плюс новой технологии состоит в том, ее уже можно запускать, масштабировать и быстро наращивать долю водорода в энергосистеме.

Появилась возможность производства огромного количества дешевого водорода, которого можно улавливать не менее 70%. При этом чистота газа получается на уровне 94%. И тот, и другой показатель являются отличными по сравнению с другими технологиями, утверждают специалисты. Всего-то нужны солнечные панели, катализатор и самая обыкновенная вода.



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