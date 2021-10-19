 

Guardian – это были испытания в мирных целях — Китай опроверг информацию о запуске гиперзвуковой ракеты

19.10.2021, 0:22, Новости дня
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Китай опроверг информацию, опубликованную в британских СМИ, об испытаниях им гиперзвуковой ракеты, пишет The Guardian. По словам официального представителя МИД КНР, это было всего лишь обычное тестирование технологии повторного использования космического аппарата, которая предназначена для мирных целей. Впрочем, космическая программа Поднебесной настолько непрозрачна, что Пекину трудно давать убедительные опровержения, отмечают эксперты.


Reuters

Недавно Financial Times сообщила о том, что Китай провёл испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд, напоминает The Guardian. Ссылаясь на различные источники, британские журналисты утверждали, что на орбиту её вывела ракета-носитель «Великий поход», а сам тестовый запуск проходил в условиях строжайшей секретности.

Но Пекин утверждает, что эта информация не верна. «Насколько я понимаю, это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, она может стать «удобным и дешёвым способом» для людей «использовать космос в мирных целях». Впрочем, космическая программа Поднебесной настолько непрозрачна, что Пекину трудно давать убедительные опровержения, отмечают эксперты.

Информация о предположительном запуске Китаем гиперзвуковой ракеты застала американскую разведку врасплох, продолжает издание. Если эти сведения верны, то это означает, что Пекин готов далеко зайти с целью найти бреши в противоракетной обороне США, отмечают эксперты. Впрочем, до боевого применения этой технологии наверняка ещё далеко, считают они.

Статья Financial Times вышла в очень напряжённый момент в отношениях Китая и США, отмечает The Guardian. Некоторые наблюдатели утверждают, что нынешняя ситуация схожа с тем, что происходило в годы холодной войны между Советским Союзом и Западом.

Наряду с Китаем, США и Россией разработкой гиперзвуковых технологий занимаются ещё как минимум пять других стран, отмечает The Guardian. Оснащённые ею ракеты могут летать в пять раз быстрее скорости звука. И в отличие от баллистических ракет достигать своей цели по более низкой траектории. К тому же ими можно управлять во время полёта, что значительно усложняет задачу по их отслеживанию и перехвату. 



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