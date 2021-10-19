WP – под псевдонимом получившей премию «Планета» испанской писательницы скрывались трое мужчин

Во время вручения престижной литературной премии «Планета» открылось, что под псевдонимом испанской писательницы Кармен Молы скрывались трое мужчин, передаёт The Washington Post. Несмотря на то что Агустин Фернандес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро отрицают, что использовали псевдоним в качестве «маркетингового хода», бывший глава Института по делам женщин Испании Беатрис Хименес сочла писателей «мошенниками».



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Испанская писательница Кармен Мола, получившая премию «Планета» и приз в размере €1 миллионов за лучший роман, оказалась тремя писателями-мужчинами, пишет The Washington Post.

Как отмечают в издательстве Penguin Random House, Мола наиболее известна трилогией о «своеобразной и одинокой» женщине — инспекторе полиции, «которая любит граппу, караоке, классические автомобили и секс во внедорожниках». Эта трилогия была переведена на 11 языков и сейчас адаптируется для телевидения.

В прошлом году отделение Института по делам женщин Испании включило одну из книг трилогии «Девочка» в список обязательных для прочтения книг и фильмов автора-женщины, которые «помогают нам понять реальность женщин и их опыт».

Однако на церемонии вручения получать престижную литературную премию за исторический триллер «Зверь», действие которого происходит во время эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году, на подиум вместо Кармен Молы поднялись трое мужчин, скрывавшихся за псевдонимом.

После получения премии один из них признался, что на самом деле Мола — писательница и профессор университета, которая живёт в Мадриде с мужем и детьми, — лишь псевдоним, который придумали трое друзей Агустин Фернандес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Все трое довольно успешные сценаристы, работающие на испанском телевидении.

«Мы — три друга, которые четыре года назад решили объединить свой талант, чтобы рассказать историю», — заявил Диас. По его словам, они таким образом предпочли сохранить анонимность, чтобы избегать личной критики.

Фернандес, Диас и Мерсеро отрицают, что «прятались за женщиной, прятались за именем», используя его в качестве «маркетингового хода». Троица уточнила, что имя они выбрали случайно и ради забавы, не задумываясь о его половой принадлежности и возможных последствиях.

Однако, как пишет The Washington Post, согласны с этим далеко не все. В частности, бывший глава Института по делам женщин Беатрис Хименес назвала писателей «мошенниками».

«Помимо использования женского псевдонима, эти парни годами давали интервью. Дело не только в имени — дело в фальшивом профиле, который они использовали для привлечения читателей и журналистов. Они мошенники», — написала Хименес на своей страничке в Twitter.