 

В Италии трое полицейских пострадали во время протестов против COVID-паспортов

19.10.2021, 0:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ итальянском Триесте, где спецподразделения полиции и карабинеров освободили занятые протестующими въезды в порт, трое сотрудников полиции получили легкие ранения, сообщили в местном полицейском управлении.

В ходе операций по освобождению порта правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки, протестующие ответили камнями и бутылками. Пятеро манифестантов идентифицированы и будут привлечены к ответственности за сопротивление должностным лицам и нарушение проведения мероприятия в общественных местах. «Другие лица изучаются в ходе анализа видео с камер уличного наблюдения», – говорится в сообщении полиции, передает РИА «Новости».

В полиции добавили, что трое сотрудников сил правопорядка получили легкие ранения.

После столкновений у порта протестующие переместились на некоторые крупные улицы. Телеканал Rainews24 сообщил, что спецтранспорт полиции очищает дорогу от перегородивших ее мусорных баков, продолжая поливать манифестантов водой. 

С пятницы выезды в город были блокированы манифестантами, протестовавшими против обязательного предъявления так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на рабочие места.

Ранее сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне.



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