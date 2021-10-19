Сирийский военный пострадал от огня снайпера террористов в Идлибе

Сирийский военный получил ранение под обстрелом снайпера террористов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, один сирийский военнослужащий получил ранение», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Кроме того, по имеющимся у контр-адмирала данным, в Сирии продолжились мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Дераа, где за сутки свой статус урегулировали 165 человек, было сдано 110 единиц оружия и более 1 тыс. боеприпасов.

Накануне террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии.