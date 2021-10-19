Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки в Вологде, сообщили в пресс-службе СК.

«Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК РФ по Вологодской области для производства следственных действий», – приводит текст сообщения ТАСС.

Подозрение в совершении убийства девятилетней девочки, которая пропала без вести 16 октября, пало на жительницу Вологды 1981 года рождения. 16 октября подозреваемая встретила ребенка на улице города. «Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона», – сообщили в СК. Женщину задержали в Карелии.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина. «В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов», – сообщили в СК.

В пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области в свою очередь сообщили, что подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений Беломорска. «Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска Республики Карелия», – сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой. Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».