 

Зеленский анонсировал трансформацию энергетической безопасности Украины

19.10.2021, 0:12, Новости дня
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“Мы не просто должны реагировать: “Ну что там у нас в хранилищах, хватает ли обществу этого газа на зиму?” – “Хватает”. Этого мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше, что будет в следующем году. Следующая зима тоже придет – обязательно, и в Украину, в мир. И надо будет реагировать. И также когда закончится у нас контракт о транзите российского газа через Украину в 2024 году. Скажем так: “Что будет 1 января 2025 года?” – это очень серьезный вызов и серьезный вопрос, на который нужно было искать ответ вчера, позавчера и 10 лет назад. Мы не находили, считаю, что мы все. И поэтому трансформацию энергетической безопасности мы точно будем готовить и точно в ближайшее время людям ее покажем”, – сказал президент. 

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В 2021 году “Газпром” три раза сокращал суточный уровень транзита: 1 января – с 186 млн м³ в сутки до 124 млн м³, 1 сентября – до 109 млн м³, 1 октября – до 86 млн м³, “хотя платит за 109 млн м³”, рассказывал директор ОГТСУ Сергей Макогон 15 октября.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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