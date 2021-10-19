 

Зеленский ожидает, что в ближайшее время соберется комиссия по отбору главы САП, а Рада проголосует закон о НАБУ

19.10.2021, 0:12, Новости дня
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“Сегодня при некоторых изменениях, скажем так, в Верховной Раде Украины мы ускорим голосование голосования во втором чтении закона про НАБУ. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе (вероятно, речь идет о периоде с 18 по 22 октября, на следующей неделе у нардепов запланирована работа с избирателями. – “ГОРДОН”). Если депутаты не подведут, верю в них, это важно”, – сказал он. 

Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора.

“Мы немного поработали и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и у нас будет завершен конкурс в этом году и мы, наконец, получим прокурора САП”, – добавил он. 

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил в субботу, что комиссия по САП не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора. По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. Посольство США заявило о разочаровании срывом заседания комиссии. Зеленский после этого призвал комиссию “выполнить свой долг как положено”. 

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП “находится на паузе” и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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