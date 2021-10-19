 

В Харьковской области водитель авто наехал на патрульного – полиция

19.10.2021, 0:12, Новости дня
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Автопатруль на дороге Киев–Харьков–Довжанский возле села Травневое Харьковского района остановил машину Suzuki Jimny за превышение скорости.

“При вынесении в отношении нарушителя 1975 года постановления о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных”, – говорится в сообщении.

Полицейского госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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