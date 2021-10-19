“Угрожал украинским военным расстрелом”. На Донбассе будут судить “командира роты батальона “Восток”

“С весны 2014 года 37-летний житель Покровского района, находясь на так называемой должности командира одной из рот “батальона “Восток” НВФ РФ, активно участвует в оказании вооруженного сопротивления военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Донецк, Пантелеймоновка и Бетманово Ясиноватского района. В частности, в января 2015 года обвиняемый, нарушая законы и обычаи войны, не оказал медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, которые попали в плен НВФ в районе села Бетманово Ясиноватского района. Кроме того, боевик унижал и оскорблял военнопленных, угрожал им расстрелом, заставлял раздеваться и становиться на колени, оставляя их в таком положении на морозе”, – говорится в сообщении.

В Красноармейский горрайонный суд Донецкой области направлен обвинительный акт по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы,

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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