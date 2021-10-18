Мнение: “Странная” выставка в Новосибирске

"Странная" выставка в Новосибирске

В центре Новосибирска немецкое консульство открыло крайне идеологизированную выставку, посвященную истории ГДР и падению Берлинской стены. Зачем она в нашем городе?

На площадке перед кинотеатром «Победа» жители Новосибирска по крайней мере уже неделю могут наблюдать выставку, посвященную послевоенному разделению Германии на ФРГ и ГДР, которое завершилось падением Берлинской стены.

Также подобная выставка размещена и в ГПНТБ (главная библиотека города). Как сообщается, один из организаторов выставки – немецкий Федеральный Фонд исследования диктатуры (сразу отметим весьма пафосное и идеологически однозначное название), а другой организатор — консульство Германии в Новосибирске.

Стоит сказать, что схожая выставка открывалась еще два года назад в Академгородке, но все-таки одно из главных культурных заведений города имеет гораздо больший вес и охват, в первую очередь среди молодежи. В интернете можно найти и более ранние следы деятельности этих организаций, например, выставка «1989-2009: Меняющийся мир — запечатленное время», посвященная годовщине падения Берлинской стены, проходила еще в 2010 году.

Нынешнюю выставку у кинотеатра «Победа» консульство проводит при содействии крупнейших немецких газет «Die Welt» и «Bild».



Немецкое консульство делится своей болью с жителями Новосибирска

На первом стенде размещено приветственное слово генерального консула ФРГ в Сибирском и Дальневосточных округах Бернда Финке. В приветствии консула особенно интересен следующий фрагмент:

"…Сегодня от Берлинской стены остались только музейные фрагменты, но за последние тридцать лет мы построили новые и другие стены, не только из стали и бетона, но и стены в нашем сознании, с помощью которых мы делим мир и наши общества на категории добра-зла, друга-врага, народа-элиты, иностранцев-местных, богатых-бедных, мы против иных… Мое желание: чтобы мы все стремились к тому, чтоб эти новые стены также пали…"

Уже в этой фразе много интересного, например, якобы умозрительное разделение на «богатых-бедных». Оно действительно, по мнению консула, существует только в головах граждан?

И да, разве не Европа отвергла все попытки России к максимальному сближению в начале 2000-х, вплоть до входа в блок НАТО? (Сегодня выглядит как странная шутка, но такие обсуждения действительно были). Однако, перейдем к самой выставке.

Она в лучших перестроечных традициях осуждает «диктаторский» режим ГДР, а заодно и СССР, которому противостоят, конечно же, смелые и демократичные немцы с обеих частей Германии при поддержке западных стран.

Тексты к фотографиям выставки напоминают скорее истеричные заголовки в стиле перестроечного Огонька, чем объективный и серьезный исторический анализ. Сталин непременно «диктатор», а у главы американской военной администрации «сильная воля». Советский разведчик Рудольф Абель «шпион», а вот агент США, на которого его обменяли, просто «пилот». Жители западного Берлина, оказывается, были взяты СССР в «заложники».

Немцы даже не постеснялись разместить фотографию мочащегося на противотанковые заграждения пограничника ГДР. Интересно, что этот глубокомысленный факт должен означать?



Русские после потери 27 млн сограждан почему-то не обеспечили в ГДР демократию

Если разбирать главную идею выставки — противостояние немцев советскому режиму в ГДР, то сразу возникает вопрос, как немецкий народ вдруг моментально после окончания войны стал смелым и демократичным? Особенно после проведения политики денацификации, которую устроили их же западные «союзники».

Есть что-то очень постмодернистки-гнилое и глумливое в том, что кинотеатр Победа, в 1952 году переименованный в честь победы над фашисткой Германией, предлагает нам капитулировать перед немецким ультралиберальным мировоззрением.

Помимо замечания к топорности пропаганды со стороны немецкого консульства (господа, тоньше надо работать) встает и вопрос, а зачем вообще эта выставка новосибирцам? К какой дате она приурочена?

Напомним, стена пала 9 ноября 1989 года, то есть даже к дате здесь нет привязки. Новосибирск от Германии далеко, мало ли было в мире с тех пор трений между странами и конфликтов? Почему консульство настаивает на актуализации именно этого исторического периода? Почему руководство города допускает фактическое вмешательство иностранного государства в сферу исторического самосознания России?

Также удивляет наглая, безапелляционная интонация выставки. Она категорична в своих оценках, что для Германии с ее всем известной историей XX века выглядит странно. Казалось бы, такое еще уместно на каких-то одиозных либеральных ресурсах в сети. Однако почему-то выставка проводится в городе, руководимым мэром-коммунистом.



Странно, что при Гитлере немецкий народ восставать не очень-то стремился.

Российское общество уже лет 10 как ресоветизируется, а его взгляд на события того времени совершенно не созвучен немецкому. На фоне раскручивающегося противостояния с Западом даже власть вынужденно признает катастрофичность развала СССР и его правоту в Великой Отечественной и Холодной войнах. Принимаются законы против реабилитации нацизма, фальсификации истории, уравнивания советского и фашистских режимов. Господа из Германии то ли не в курсе данных процессов, то ли они их категорически не устраивают.

На самом деле вопросов к консулу нет — человек на работе, трудится по своей идеологической линии для своей же политической элиты. Нас интересует позиция местной власти: департамента культуры, мэрии, депутатов. Россия находится с Западом в состоянии гибридной войны, НАТО, членом которого является Германия, бряцает оружием возле наших границ. Адекватно ли сейчас лицемерно заламывать руки по поводу «ужасов» ГДР?

Историческая правда такова, что Берлин был взят Красной армией, заплатившей за это огромную цену. Последующий отказ от советского проекта стал трагедией русского народа, с которой граждане России разберутся сами, без помощи немецких «партнеров». Тем более то, как фактически произошло объединение ФРГ и ГДР, не соответствует интересам России при любой власти.

Такое объединение Германии было геополитическим поражением СССР. Горбачев даже не выставил достойную цену за наш уход из Европы, более того, брошенной оказалась военная инфраструктура и техника, преданными оказались наши политические союзники в ГДР.

Хочется, чтобы власти Новосибирска в вопросе исторической памяти выступали все же на стороне советского государства, а не его оппонентов. Подробный разбор содержания выставки будет нами проведен в следующей статье.

https://zen.yandex.ru/media/id/612e6a18922ca86193efd912/strannaia-vystavka-v-novosibirske-nemeckoe-konsulstvo-prodvigaet-idei-perestroiki-61650f52ebc3bd4b5dfcc6b3 – цинк

Все правильно. Немецкое консульство работает, в меру возможностей транслирует евроатлантические нарративы.

Россия должна покаяться и выплатить компенсации жертвам "тоталитарной ГДР", которую демократически аннексировали с разрешения нобелевского лауреата Горбачева. Русские должны помнить, как сильно пострадали от них немцы и не забывать об этом.

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