Ученые получили подтверждение, что Всемирный потоп – это исторический факт

По результатам работы геологов из Колумбийского университета и их коллег из Пекина можно сделать вывод, что Всемирный потоп – это вовсе не выдумка мифотворцев.

Обычно ученые говорят о Всемирном потопе, как об обычном библейском мифе, в которой больше аллегорий, чем правды. Либо как об истории какой-то древней катастрофы, масштабы и последствия которой сильно преувеличены.

Кстати, рассказы о Всемирном потопе содержатся и в источниках, которые намного старше Библии. Также ученые нашли геологические отложения на разных континентах одного и того же типа, возникшие в один и тот же период. Все они являются доказательством того, что в разных частях света прошли мощнейшие потоки воды.