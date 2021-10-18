 

Ученые подтвердили актуальность сценария фильма «Армагеддон»

18.10.2021, 23:42, Новости дня
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Моделирования, проведенные американскими учеными, подтвердили, что сценарий известного фильма «Армагеддон» вполне корректно показывает наиболее действенные методы борьбы с астероидами, которые нужно сместить с орбиты, расколоть, чтобы они не врезались в Землю всей своей массой.

В частности, об этом говорят сотрудники Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. По их словам, астероиды целесообразно бомбардировать ядерными зарядами на самом подлете к нашей планете. Если взорвать бомбы необходимой мощности за месяц до предполагаемого столкновения, то 99% массы стометрового астероида точно пролетит мимо Земли. Но если сделать то же самое за три месяца, то пролетят мимо 99,9% обломков.

Самая большая проблема в том, чтобы вовремя заметить опасность, а также в том, чтобы попасть ракетой в астероид. На ближних подступах целиться в него легче.



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