Das Erste – Дамаск и оппозиция согласились приступить к разработке новой Конституции Сирии

В преддверии шестого раунда заседаний малой группы Конституционного комитета Сирии в Женеве спецпосланник Генсека ООН Гейр Педерсен заявил о начале разработки конституционной реформы страны, пишет Das Erste. После пяти безрезультатных раундов заседаний по итогам встречи с Педерсеном представители правительства и оппозиции согласились приступить к обсуждению проекта новой сирийской Конституции.



Reuters

Пять раундов заседаний малой группы Конституционного комитета Сирии прошли почти безрезультатно. Но теперь, наконец, переговоры начнут протекать в более конструктивном ключе. Об этом заявил спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в преддверии нового раунда заседаний в Женеве. В воскресенье он встретился с сопредседателями Конституционного комитета Сирии — представителями правительства и оппозиции, пишет Das Erste.

«Два сопредседателя группы согласились, что мы не только займёмся подготовкой конституционной реформы, но и начнём её разработку, — заявил Педерсен. — На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии».

В течение двух лет норвежский дипломат Гейр Педерсен безуспешно пытается выполнить резолюцию Совбеза ООН, принятую в 2015 году. Документ предполагает создание новой сирийской Конституции. В её разработке должны принять участие по 50 представителей правительства, оппозиции и гражданского общества. Затем проект Конституции должен быть принят на референдуме. Долгосрочная цель — «свободные и справедливые выборы» в соответствии с новой Конституцией.

На этот раз в Женеве соберётся малая группа Конституционного комитета Сирии, состоящая из 45 экспертов: по 15 делегатов от каждой из трёх групп. Переговоры Конституционного комитета Сирии начнутся в понедельник в 10 часов утра и продлятся до конца недели.

«Конституционный комитет вносит важный вклад в политический процесс, — заявил Педерсен. — Но сам по себе он не может урегулировать сирийский кризис». По его словам, необходимо обратить внимание и на другие аспекты кризиса.

И, как отмечает издание, они «не дают повода для оптимизма». После десяти лет войны Сирия находится в руинах — по оценкам ООН, более 13 миллионов человек зависят от гуманитарной помощи, и более 90% сирийцев проживают за чертой бедности.

«Однако президент Сирии Башар Асад продолжает держаться за власть при поддержке РФ и Ирана — кажется, сильнее, чем когда-либо», — пишет автор статьи. По данным издания, под его контролем находится 70% территории страны. В мае Асад был переизбран на четвёртый президентский срок. США и ЕС при этом подвергают сомнению итоги выборов.

Тем временем большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией. Недавно Асад впервые за десять лет позвонил королю Иордании Абдалле II, направил министра экономики на выставку в Абу-Даби и попросил правительство Ливана разрешить поставки газа через Сирию на фоне энергетического кризиса.

Хади аль-Бахра, принимающий участие в заседаниях в качестве лидера сирийской оппозиции, призвал поторопиться: «Если работа Конституционного комитета не будет продвигаться быстрее, это будет стоить человеческих жизней. И мы не сделаем то, что должны сделать перед лицом страданий сирийского народа».

«Сколько раундов предстоит провести Конституционному комитету, прежде чем в Сирии на самом деле будет принята новая Конституция и пройдут свободные выборы?» — спросил Педерсена журналист. Ответ был кратким: «Не знаю», — передаёт Das Erste.