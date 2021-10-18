Власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений

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18.10.2021, 23:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

«[Глава республиканского управления Роспотребнадзора] Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода», – сообщается на сайте главы республики.

По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.

Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.

В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.



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