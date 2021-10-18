 

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате

18.10.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.

«Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом РФ в любом формате», – приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное политиком в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. «На сегодня Германия, Франция и Украина – это точно – заинтересованы во встрече в нормандском формате», – подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов «к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась». По его словам, Киев ждет шагов от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть», – отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, «что они будут думать над форматом» и делать предложения Украине и России.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент РФ Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему РФ вынесла приговор властям Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

14.05 / Автор The National Interest считает, что лучше всего пережить ядерную войну в Москве

10.08 / В центре Минска силовики открыли стрельбу по протестующим резиновыми пулями – СМИ

22.05 / “Киркорова на колени”, “Развратная особа”. Maruv развлекала гостей российского Comedy Club

08.07 / РФС расторг контракт с Черчесовым

02.09 / Кузнецова на марафоне «Новое Знание» назвала причину конфликтов в семьях

16.04 / Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

25.08 / Джигурда предоставил «доказательство» монтажа видео с Ефремовым

19.12 / Британия ввела жесткие ограничения по коронавирусу

20.08 / CNN сообщил о приготовлениях России к испытаниям новой крылатой ракеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика