Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой

Пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

«Найдена. Погибла», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».

Напомним также, в прошлый четверг в Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве несовершеннолетнего.