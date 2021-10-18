Зеленский: Я думаю, Европа в шоке от цен на газ

“Я думаю, Европа в шоке, в принципе, от цен в $2 тыс. [1 тыс. м³ газа]. Думаю, они рассчитывали на $300–$400 и были готовы – при дефиците – к $500–$600, но никто не ожидал такого роста. И уже некоторые страны посмотрели на наш опыт относительно годовых пакетов для населения. Мы видим реакцию и Французской Республики и других государств, все понимают, что даже для европейцев, для всех это очень и очень дорого. Надо реагировать”, – заявил он.

Зеленский добавил, что Украине нужно быть “на шаг впереди” в вопросе, касающемся ситуации на рынке газа и анонсировал трансформацию энергетической безопасности страны.

Контекст:

В Европе биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

До конца сентября стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, 6 октября цены установили рекорд, достигнув отметки почти в $2 тыс., на следующий день стоимость газа снизилась до $1001 за 1 тыс. м³, в середине октября превышала $1,2 тыс.

По данным Reuters на конец сентября, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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