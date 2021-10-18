 

Зеленский: Я думаю, Европа в шоке от цен на газ

18.10.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я думаю, Европа в шоке, в принципе, от цен в $2 тыс. [1 тыс. м³ газа]. Думаю, они рассчитывали на $300–$400 и были готовы – при дефиците – к $500–$600, но никто не ожидал такого роста. И уже некоторые страны посмотрели на наш опыт относительно годовых пакетов для населения. Мы видим реакцию и Французской Республики и других государств, все понимают, что даже для европейцев, для всех это очень и очень дорого. Надо реагировать”, – заявил он. 

Зеленский добавил, что Украине нужно быть “на шаг впереди” в вопросе, касающемся ситуации на рынке газа и анонсировал трансформацию энергетической безопасности страны. 

Контекст:

В Европе биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

До конца сентября стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, 6 октября цены установили рекорд, достигнув отметки почти в $2 тыс., на следующий день стоимость газа снизилась до $1001 за 1 тыс. м³, в середине октября превышала $1,2 тыс. 

По данным Reuters на конец сентября, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / В Крыму оценили возможность возвращения скифского золота в этом году

26.01 / Мнение: Россия остановит цифровой колониализм США

25.01 / США и Франция договорились сотрудничать в борьбе с пандемией в рамках ВОЗ

03.09 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

13.11 / Эксперт назвал эффективные способы борьбы с цензурой российского контента в зарубежных соцсетях

06.09 / Рубль символически снизился к доллару и евро

01.07 / Ураган в Бразилии лишил электричества полтора миллиона человек

24.09 / Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

08.06 / “Это жесть!”, “Дичь”. Украинский блогер Стужук показала собственные фото домашних родов

25.09 / Талибы вывесили тела предполагаемых преступников в одном из городов Афганистана. Боевики сказали, что это предупреждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика