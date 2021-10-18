 

Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества, найден мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова. Главное за день

18.10.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о мерах в поддержку реформ в стране в контексте соглашения по формату stand-by. Это открывает путь к вынесению на рассмотрение исполниетльного совета МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в около $700 млн.

Президент Владимир Зеленский считает, что исполнительный совет МВФ может утвердить договоренности в ноябре.

Найден мертвым брат Павлова

18 октября в собственной квартире был найден мертвым Андрей Павлов – брат погибшего мэра города Константина Павлова. Мужчину нашел знакомый, который приехал навестить Павлова. По данным правоохранителей, за день до смерти погибший жаловался на проблемы со здоровьем. 

На Донбассе с начала года погибло 55 украинских военных

С начала 2021 года в ходе боевых действий на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих. Еще 2017 человек получили ранения. Всего, по официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 2719 военных

РФ приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Также в РФ решили приостановить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве – аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября. Кроме того, в этот день будет прекращена работа Информационного бюро НАТО в Москве. 

ЕС намерен исключить Украину из списка безопасных стран для путешествий

Европейский союз в течение этой недели исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Комаровский: Если сделать обе прививки вакциной AstraZeneca, уровень антител вырастает в три–четыре раза. А если вторую дозу сделать Pfizer – то в 40–60 раз

28.08 / Гривна еще больше ослабла к доллару и евро

09.06 / Авдеевский коксохим заявил о планах восстановить все пострадавшие из-за боевых действий печи к 2027 году

28.08 / Премьер-министр Японии подал в отставку по состоянию здоровья

29.06 / Политика: Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

11.08 / Fox News – «утончённый» Обама не распространяет COVID, в отличие от необразованных байкеров

12.07 / Фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей отпустили из СИЗО

16.09 / Трамп на встрече с жителями Филадельфии заявил, что он не преуменьшал опасность COVID-19

13.05 / Independent – израильские военные планируют наземное вторжение в Газу

13.12 / Украина хочет привлечь Россию к ответственности за ущерб экологии в оккупированном Крыму – Минэкологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика