Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества, найден мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова. Главное за день

Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о мерах в поддержку реформ в стране в контексте соглашения по формату stand-by. Это открывает путь к вынесению на рассмотрение исполниетльного совета МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в около $700 млн.

Президент Владимир Зеленский считает, что исполнительный совет МВФ может утвердить договоренности в ноябре.

Найден мертвым брат Павлова

18 октября в собственной квартире был найден мертвым Андрей Павлов – брат погибшего мэра города Константина Павлова. Мужчину нашел знакомый, который приехал навестить Павлова. По данным правоохранителей, за день до смерти погибший жаловался на проблемы со здоровьем.

На Донбассе с начала года погибло 55 украинских военных

С начала 2021 года в ходе боевых действий на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих. Еще 2017 человек получили ранения. Всего, по официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 2719 военных

РФ приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Также в РФ решили приостановить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве – аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября. Кроме того, в этот день будет прекращена работа Информационного бюро НАТО в Москве.

ЕС намерен исключить Украину из списка безопасных стран для путешествий

Европейский союз в течение этой недели исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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