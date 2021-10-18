В ЕС хотят ввести санкции против “Белавиа” из-за наплыва мигрантов из Беларуси

Боррель после встречи глав МИД стран-членов ЕС сказал, что есть список государств, откуда мигранты попадают в Беларусь, а позже штурмуют границы Евросоюза.

ЕС будет переубеждать их, что власти Беларуси использует людей как оружие, отметил дипломат. В свою очередь Брюссель готов ввести санкции против “Белавиа”.

“Есть национальная компания Беларуси “Белавиа”, есть другие авиалинии. Мы собираемся взаимодействовать со всеми этими странами, чтобы объяснить ситуацию, использовать все рычаги, которые нам дают действующие правила авиатранспорта. И мы готовы ввести санкции против национальной компании Беларуси”, – подчеркнул Боррель.

Как отмечает “Европейская правда”, зарегистрированы в ЕС компании сдают в лизинг самолеты “Белавиа”. Принятые санкции запретит им иметь дело с национальной авиакомпанией Беларуси.

“Белавиа” создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Как сообщается на сайте авиакомпании, ее парк насчитывает 29 самолетов.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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