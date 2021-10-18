“Связался черт с младенцем”: как Ролан Быков и Елена Санаева сохранили свою любовь вопреки злым языкам и разнице в возрасте

Союз Ролана Быкова и Елены Санаевой не должен был возникнуть по определению: высокую красавицу с легкой походкой и приземистого лысоватого мужчину с тяжелым характером тяжело было представить вместе. Но предрассудки, разница в возрасте и жизненные трудности не смогли разрушить эту любовь длиною в 26 лет.

Это была судьба

Страшно подумать, но ведь встреча Быкова и Санаевой могла вовсе не состояться. Режиссер Юрий Рогов задумал снять фильм “Докер” и пригласил на главные роли Ролана Быкова и Елену Санаеву (актеры должны были сыграть мужа и жену). Съемочная площадка уже была подготовлена, аппаратура настроена, а массовка в боевой готовности, когда выяснилось, что Санаева приедет позже на поезде: актриса боялась летать.

Очевидцы вспоминают, что Быков тогда просто вскипел и потребовал немедленно пригласить другую актрису. Санаевой быстро нашли замену. В расстроенных чувствах Елена ехала в Кишинев просто наудачу, уверенная, что осталась без роли. Но судьба распорядилась иначе. “Мне было 30 лет, но выглядела я лет на 25. Ролан был седоват, лысоват и не очень ухоженный. Но он был безумно энергичный человек, живущий на больших оборотах” – так вдова Быкова вспоминает это время.

“Карлик-кровопийца”

Родители Елены сразу невзлюбили будущего зятя. Мать актрисы, Лидия Санаева, имела крутой нрав и не стеснялась в выражениях. Сын Елены, Павел, вспоминает, что бабушка величала Быкова не иначе как “карлик-кровопийца”.

Будущий тесть Ролана Быкова, именитый актер Всеволод Санаев, полностью разделял позицию жены. “Связался черт с младенцем”, – в сердцах бросал он дочери во время очередного выяснения отношений. Масла в огонь подливало и то, что Ролан Быков к тому моменту закрепил за собой репутацию ловеласа. Елена Санаева вспоминает, что однажды в дом ее родителей даже позвонила первая жена Быкова, Лидия Князева. “Он сломает ей жизнь. У нас на антресолях лежит целый ворох писем от женщин, адресованных ему” – так Князева мотивировала свой звонок. Но чувство, которое поглотило Елену и Ролана, было уже не остановить.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Неравный брак

Пристрастие Быкова к алкоголю, мимолетные интрижки, сложные отношения Ролана с сыном Санаевой, насмешки из-за разницы в возрасте – они пережили эти моменты рука об руку. Павел Санаев долгое время не мог привыкнуть к отчиму: в своей книге “Похороните меня за плинтусом” он писал, что ревновал Быкова к матери и считал, что ее внимания на двоих не хватит. Актер терпеливо прокладывал путь к сердцу мальчика: их привязанность друг к другу стала настолько крепкой, что именно отчиму Санаев посвятил свою книгу.

С насмешками из-за разницы в росте и возрасте пара смирилась быстро, лишь иногда Быков просил Елену “купить что-то поприличнее”. А вот с пагубным пристрастием к выпивке Быков резко завязал, когда после очередного кутежа увидел супругу, разыскивающую его по кабакам. Санаева была усталой, растерянной и очень огорченной, и режиссер по-настоящему испугался, что может потерять ее.

Елена была вместе с Быковым до самого конца: в 1998 году режиссер ушел из жизни. Елена Санаева больше никогда не выйдет замуж, ведь Ролан Быков был ее огромной любовью, частью ее самой.

“После Быкова замуж не выходят” – так актриса отвечает на вопросы о ее личной жизни.