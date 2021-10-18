«Яблоко» отстранит сторонников Навального

…от принятия решений внутри партии.

Федеральный политкомитет партии «Яблоко» (ФПК) на закрытом заседании принял решение снять с регистрации сторонников Навального среди членов партии. Пресс-релиз опубликован на сайте «Яблока».

В «Яблоке» назвали «современным большевизмом» политику Алексея Навального и его проект «Умное голосование», выступающий за голосование на выборах за любую партию, кроме «Единой России». Партия намерена отстранить от принятия решений членов, разделяющих взгляды Навального, путем снятия их с регистрации.

«Такой «протест» на данном этапе не меньшая проблема, чем власть. При этом мы сталкиваемся не просто с дилетантизмом, недопониманием, неопытностью, а с концепцией, претендующей на аксиоматичность и моральную исключительность», — подчеркнули в ФПК.

«Члены партии, не разделяющие идеологию, этические принципы «Яблока», создающие конфликтные ситуации и помехи в работе, игнорирующие поручения партии, а также утратившие с ней связь, подлежат снятию с регистрации», — говорится в заявлении партии

В пресс-службе «Яблока» пояснили, что снятие с регистрации не равно исключению из партии, но это лишает права принимать внутрипартийные решения. Списки членов партии, которые будут сняты, как и процедура их снятия с регистрации, еще не утверждены.

Кроме того, руководство «Яблока» пришло к выводу, что «уличные протесты подменяют политику активизмом» и ведут «только к ужесточению репрессий».

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В июле, в разгар кампании по выборам в Государственную думу, Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко», объяснив это тем, что «партия никогда не будет проводить его политику».

В 2016 году в интервью Явлинский заявлял, что «было бы хорошо, если бы нас поддержал Навальный».

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