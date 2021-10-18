 

США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России

18.10.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Политика НАТО относительно РФ остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».

За комментариями относительно решений РФ прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что РФ с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу РФ в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.

Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении РФ в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что РФ может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.

Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы», остальных сократили.

В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / Азербайджан уничтожил предоставленную Россией Армении военную технику “на миллиарды долларов” – Алиев

29.08 / Совет оппозиции в Белоруссии призвал главу МВД «явиться с повинной»

31.08 / Россияне завоевали золото и бронзу Паралимпиады в беге на 1,5 км

15.05 / Задержанный за взятку сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

29.06 / На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

04.11 / Словакия запретила коммунистические символы

03.09 / На US Open Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертый круг турнира

21.12 / Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

24.08 / В Раде нашли трех главных врагов Украины

07.07 / Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика