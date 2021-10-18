США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России

НАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Политика НАТО относительно РФ остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».

За комментариями относительно решений РФ прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что РФ с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу РФ в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.

Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении РФ в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что РФ может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.

Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы», остальных сократили.

В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.