Политика: РФ попрощалась с НАТО

Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, завершив миссию альянса, открытую в Москве во времена Бориса Ельцина. Закрыто и представительство РФ в штаб-квартире блока. За 25 лет существования информбюро альянса в РФ это не первый случай прекращения его работы. Но каждый раз отношения возобновлялись. Чего ждать сейчас?

С начала ноября РФ приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе главного военного представителя Североатлантического альянса. Будет прекращена работа натовского информбюро в Москве, при том, что по военной линии контактов уже давно не происходит. Об этом в понедельник оповестил мировое сообщество глава МИД Сергей Лавров.

НАТО приняло к сведению решение РФ о приостановке работы миссий альянса, сообщила вечером того же дня официальный представитель блока Оана Лунгеску. При этом, по ее словам, официальных уведомлений альянс не получил. Отныне для получения уведомлений от Москвы и для других контактов, представителям НАТО следует обращаться к послу РФ в Бельгии, где расположена штаб-квартира военной организации, проинформировали в МИД России.

«Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию, – предположил сенатор Алексей Пушков. – Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет РФ – НАТО».

Поводом для разрыва формально сохранявшихся контактов Россия-НАТО стало решение лишить аккредитации и выслать восемь сотрудников российского представительства при штаб-квартире в Брюсселе – с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». Одновременно натовцы наполовину сократили численность сотрудников российского полпредства. Но этот шаг стал лишь последней точкой в эпилоге истории взаимодействия Москвы и Североатлантического альянса.

Работа полноценного механизма для контактов – Совета была заморожена на неопределенный период еще в 2014 году по инициативе натовской стороны. Фактически давно свернута и работа информационного бюро НАТО в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, который ранее не раз посещал штаб-квартиру альянса, по линии контактов, организованных информбюро. «Глава бюро Роберт Пшель не присутствует в России, по-моему, уже два года. Он перебрался в Брюссель, где у него куплен дом на деньги, которые ему платил альянс», – отметил собеседник.

Уже более трех лет вакантна должность посла РФ при НАТО, введенная еще при Михаиле Горбачеве в 1990 году, в свою очередь указал Пушков. «Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – подчеркнул сенатор.

Еще несколько лет назад генсек альянса Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы, напомнил Пушков. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для РФ неприемлемо», – подчеркнул собеседник. И если США хотя бы пыталась вести диалог с Москвой, пусть и с позиции силы, то в случае НАТО контакты с Россией были уже чистой фикцией, заметил Пушков.

«Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – прогнозирует Пушков.

Инфраструктура для контактов Россия-НАТО, которая активно создавалась во времена Бориса Ельцина, должна была стать символом завершения холодной войны и равноправного партнерства Москвы и Запада. Одновременно с упразднением СССР, в декабре 1991-го РФ вошла в Совет североатлантического сотрудничества, через три года присоединилась к программе «Партнерство ради мира». В 1997-м Москва подписала базовый документ – Основополагающий акт Россия-НАТО. В развитие Акта через год РФ и альянс обменялись постпредствами, а в Москве заработало натовское информбюро.

«Информбюро НАТО проводило очень подробную информационно-пропагандистскую работу с российским населением. Приглашали депутатов различного уровня. В Брюссель за счет принимающей стороны возили журналистов различных изданий – причем не только центральных, но и областных. Потом с этими журналистами сложно было работать. Приносишь им материал с анализом агрессивных действий и планов альянса в отношении Европы и России, а тебе отвечают: «Это все не так», – рассказал Литовкин. По словам собеседника, натовцы также проводили курсы среди студентов вузов Москвы, Санкт-Петербурга и областных центров. «Студентов возили в Брюссель, водили на экскурсию в штаб-квартиру военного блока. Эмиссары НАТО читали различные лекции, – перечислил собеседник. –

В общем, альянс действовал «в долгую», на перспективу. Информбюро поработало крепко на протяжении последних 25 лет».

Первый заморозок в отношениях РФ и альянса можно датировать 1999 годом. Тогда в НАТО приняли три первые страны бывшего соцлагеря – Венгрию, Чехию и граничащую с Россией Польшу (в Основополагающем акте -1997 говорилось о том, что альянс обязуется не размещать войска у границ РФ на постоянной основе). Тогда же НАТО осуществило нападение на Югославию, после чего в Москве было закрыто информбюро альянса, а его сотрудников выдворили из России. Но позднее отношения двух сторон вновь наладились. Вновь возобновило работу бюро. В 2002 году на фоне мировой кампании по борьбе с терроризмом был создан Совет Россия-НАТО.

Работа Совета начала откровенно буксовать в 2008-м, после пятидневной войны в Южной Осетии. Тогда работа площадки для контактов с альянсом была приостановлена. После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м работа Совета была заморожена на неопределенный период по инициативе натовцев.

Зимой 2017 года, на фоне войны в Сирии, в которую были вовлечены как Россия, так и страны НАТО (и отдельно надо упомянуть Турцию) военно-политические контакты с альянсом, в том числе в формате Совета, были возобновлены. Но и этой временной разморозки отношений хватило ненадолго.

Последние недружественные действия брюссельской штаб-квартиры против нашего постпредства – логичное продолжение все более агрессивной линии поведения НАТО в отношении России, констатировали в понедельник в МИД России. «Российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях», – подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, РФ может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Но судя по тому, как развивалась ситуация до сих пор, вряд ли можно ожидать, что поведение натовцев переменится.

Обоснование для высылки сотрудников нашего постпредства при НАТО «граничило с безумием», отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Столтенберг сказал, что изгнание восьми россиян даже «не связано с каким-либо конкретным событием». Просто «мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность». И вообще, в альянсе, дескать, чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, – заметил сенатор Косачев. – То есть ни повода, ни фактов в качестве объяснения своих действий не представлено – это вообще считается необязательным. А вот так: «мы наблюдаем» и «чувствуем» нечто нехорошее. Апофеоз дипломатии, на мой взгляд.

Это даже не «хайли лайкли», а откровенное вероломство».

Еще на позапрошлой неделе, когда НАТО приняла решение урезать численность нашего постпредства, в российском МИД указали: настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после бесславного завершения афганской эпопеи.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета РФ – НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало», – заметил замминистра иностранных дел Александр Грушко, последний постпред РФ при альянсе (занимал этот пост до 2018 года).

«Очевидно, что пока НАТО не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог затруднены», – цитировал в понедельник ТАСС заявление заместителя постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.

«Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером, что объективно весьма плохо для всех, ибо даже в худшие времена лучше иметь диалоговые площадки с участием экспертов и военных. Но беда НАТО в том, что она в принципе ни с кем не может поддерживать отношения на равных в упоении своей мощью», – в свою очередь констатировал Косачев.

Европейским партнерам по альянсу остается лишь сетовать на происходящее. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что закрытие постпредства при НАТО «продлит ледниковый период» в отношениях РФ и альянса. Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках НАТО, подчеркнул Маас – но, по его словам, РФ якобы «не готова к этому».

В брюссельской штаб-квартире же демонстрируют готовность продолжать диалог. Предложение о проведении заседания Совета РФ – НАТО остается в силе, несмотря на решение о закрытии дипмиссий, передал ТАСС в понедельник вечером сообщение представителя альянса. Но, учитывая все произошедшее за последнее время, в восстановление полноценной площадки для взаимодействие РФ и альянса верится слабо.

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