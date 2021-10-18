Арахамия рассказал, кто может стать первым замглавы фракции “Слуга народа” в случае избрания Корниенко первым вице-спикером

“Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец”, – сказал он.

На вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры среди членов фракции, Арахамия ответил: “Я думаю, что я имею право выбирать первого заместителя лично”. Политик добавил, что Мотовиловец “фактически сейчас уже осуществляет эту деятельность”.

“Он мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов, и все такое”, – рассказал Арахамия.

В то же время, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев на брифинге заявил, что консультации по вопросу того, кто может заменить Корниенко в случае избрания первым вице-спикером, продолжаются.

“Этот вопрос пока не обсуждался. Будем ждать предложений от руководства фракции… Консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову. Но это не только заместители председателя фракции”, – заявил Гетманцев.

Контекст:

7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал тогдашний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука, ставшего главой парламента. Он рассказал, что с этого вопроса начнется заседание парламента 19 октября.

7 октября, фракция “Слуга народа” на своем заседании поддержала кандидатуру первого замглавы фракции Корниенко на пост первого вице-спикера Рады.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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