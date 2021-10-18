Зеленский о “Северном потоке – 2”: Мы говорили об опасности для всей Европы. Сейчас нас слышат

Ведущий спросил, готова ли Европа дать “более четкий, чем обеспокоенность” ответ на шантаж России в газовом вопросе.

“Уверен, что Европа точно хочет дать ответ. Уже сейчас они прислушиваются к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. Мы об этом говорили лидерам Европы, с президентом [США Джо] Байденом. Мы говорили, что будет дефицит на рынке газа и Россия будет это использовать, чтобы давить для очень быстрого запуска “Северного потока – 2″. Для нас это было понятно, мы понимали, что будут вызовы для нас, но у нас есть свой газ и наше общество будет обеспечено. Тем не менее, мы говорили об опасности для энергетической безопасности всей Европы. Сейчас нас слышат”, – ответил Зеленский.

По словам президента, уже есть реакция мирового сообщества на те предупреждения, которые озвучивала Украина.

“После того, как “Северный поток – 2″ будет достроен, его еще нужно запустить. Для нас очень важно, чтобы Третий энергетический пакет [Евросоюза] был к нему применен, а также много других технических вещей, – чтобы все было по закону. Россия, понятно, этого не хочет”, – сказал Зеленский.

Он назвал “Северный поток – 2” современным энергетическим оружием России.

“Последствий этого оружия никто еще не знает – зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной”, – добавил он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 18 октября компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

18 октября Витренко сообщил, что Украина подала заявку на участие в сертификации компании-оператора газопровода в Германии. “Наша основная позиция заключается в том, что “Северный поток – 2″ не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству”, – сказал он.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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