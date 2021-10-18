Мнение: Язык Бастрыкина…

Бастрыкину, похоже, язык – не друг. В паблик утекла аудизапись, на которой глава СКР отчитывает следователя Владислава Мегрелова.

Бастрыкин говорит: «Ну ты же не ленинградец. <…> Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. Да еще с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш. Ведешь себя так…».

После этих слов Бастрыкин поинтересовался у 26-летнего следователя сколько тот работает в следственных органах. Мегрелов ответил, что служит три года.

Услышав ответ Бастыкин продолжил: «Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы….»

После совещания Мегрелова вызвали в отдел кадров. Там следователю стало плохо, и его увезли на «скорой».

Можно сказать, что повезло молодому следователю. Глава пермского управления СК Сергей Сарапульцев (на снимке) после совещания, проведенного Бастрыкиным, вроде бы покончил с собой.

Мне вот интересно, появится ли когда-нибудь в интернете запись совешания, проведенного Бастрыкиным, вскоре после которого полковник Сарапульцев был обнаружен мертвым?

Фотография Александра Бастрыкина отсюда

Фотография Сергея Сарапульцева отсюда

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