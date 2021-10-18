«Понаехали. Видно, что ты не наш»

Глава СК Бастрыкин предложил уволить следователя с Кубани, мотивировав это его происхождением.

Во время совещания с подчиненными руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отчитал переехавшего из Анапы в Санкт-Петербург следователя Владислава Мегрелова. Аудиозапись совещания опубликовало издание 47news.

13 октября Бастрыкин в режиме онлайн-встречи с гражданами выслушал жалобы на сотрудников ведомства. Жительница Петербурга заявила, что недовольна работой следователя Мегрелова, который расследует дело о гибели ее сына. По версии следствия гражданин скончался от отравления угарным газом, но пенсионерка убеждена, что его отравили. Женщина утверждает, что видела похожее в фильме.

Бастрыкин встал на сторону пенсионерки и предположил, что причина неудовлетворительной работы следователя заключатеся в том, что он не коренной петербуржец и учился на экономическом факультете. Сам следователь ранее в беседе сказал, что учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

«Ну ты же не ленинградец. <…> Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. Да еще с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш. Ведешь себя так», — обратился к подчиненному Бастрыкин.

После этого Бастрыкин (второй раз за беседу) поинтересовался у 26-летнего следователя сколько тот работает в следственных органах. Мегрелов ответил, что служит уже три года.

«Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали.

То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно», — заключил Бастрыкин.

«Фонтанка» пишет, что после совещания Мегрелова вызвали в отдел кадров. Там следователю стало плохо, и его увезли на «скорой». На сайте ведомства сообщается, что по результатам встречи назначена проверка в отношении Мегрелова и его руководителя.

В октябре прошлого года сын и внук обратившейся к Бастрыкину пенсионерки уехали на дачу и включили газовое отопление. По версии следствия, в дымоходе образовалась обратная тяга. В результате сын пенсионерки скончался, внука удалось спасти. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Мать погибшего мужчины настаивает на том, что сына отравила невестка, но следствие не видит этому подтверждений.

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