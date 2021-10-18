 

Зампостпреда РФ в ООН назвал шокирующим внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»

18.10.2021, 21:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВнесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта «Миротворец» является шокирующим фактом, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь, передает РИА «Новости».

«Мы, конечно, были шокированы. Фаину мы знаем достаточно давно, по публикациям в соцсетях, она была и неравнодушна к мероприятиям, которые мы проводили в ООН… Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы. С одной стороны, нас перестали удивлять украинские соседи, с другой стороны – так нельзя, это уже за гранью понимания, любых представлений о гуманности. И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну – вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?» – сказал Полянский в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Хочу воспользоваться возможностью и сказать ей – мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, и вы можете на нас рассчитывать», – добавил зампостпреда РФ при ООН.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».



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