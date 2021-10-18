«Простоквашино» получил премию «ТЭФИ-Kids»

В Москве назвали лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-Kids», лучшим анимационным сериалом стал мультсериал «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм».

«Этот проект стал мостиком между прошлым и будущим, и настоящее «Союзмультфильма» тоже в нем. Мы сегодня сделали уже более 50 серий, мы получаем огромное количество просмотров на нашем YouTube-канале, только без каналов-партнеров – более полумиллиарда просмотров, 550 млн если быть точным на сегодняшний день. И еще более 150 млн – каналов-партнеров. Мы невероятно гордимся этим проектом, мы его очень любим», – сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, ее слова передает ТАСС.

Лучшим телеканалом для детей стал телеканал «В гостях у сказки», лучшим телевизионным фильмом для детей – «Виктория». В рубрике «Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей» победила «Планета Next», которая выходит на канале «Россия-1». Лучшим анимационным фильмом для детей стал «Барбоскины на даче» студии «Мельница», а лучшей телепрограммой для детей – «Рисуем сказки» на ТВ-3.

Премия «ТЭФИ-Kids» учреждена в 2019 году Академией Российского телевидения. Она отмечает наиболее значимые работы профессионалов в области детского контента.