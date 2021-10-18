В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели

Локдаун и комендантский час объявили в Латвии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, решение принял Совет по кризисному управлению республики, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – передает слова главы минздрава РИА «Новости».

Работать во время локдауна будут магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Вводится запрет на все массовые мероприятия.

Также объявлен комендантский час. Жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома с 20.00 (время совпадает с московским) до 5.00.

Школы, за исключением 1-3 классов, перейдут на дистанционное обучение.

В Латвии с начала пандемии заболело 186 тыс. человек, за последние сутки – 2 375. Скончались за все время 2890, за сутки зафиксировано девять смертей.