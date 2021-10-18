 

Радуцкий о ситуации с вакцинацией в Украине: Люди ждали “красного петуха”

18.10.2021, 21:32, Новости дня
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Об этом народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил во время общения с журналистами 18 октября, сообщает Общественное. 

“Если в прошлом году мы говорили, что есть просчеты Минздрава, то на сегодня Украина является одной из немногих стран в мире, где даже вакцину можно выбирать по производителю”, – сказал он и оценил “на единицу” ситуацию с вакцинацией в стране.

Радуцкий отметил, что в регионах, где ввели “красный” уровень эпидопасности и усилили карантин, наблюдается рост числа желающих привиться. 

“То есть люди ждали “красного петуха”, но сегодня мы увидели впервые очередь на вакцинацию”, – сказал нардеп.

После попадания в “красную” карантинную зону длинные очереди в центрах вакцинации выстроились, в частности, в Одессе и Днепре. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат.

Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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