 

Мнение: В Европе-то потряхивает

18.10.2021, 21:30, Разное
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Триест, Италия, 15 октября.

В СМИ, как обычно, полный молчок – причем, что характерно, в том числе и в российских СМИ! А это фото – то, что происходило в Италии в субботу. Народ в очередной раз вышел против “ковидных паспортов”. По ней сразу понятно по крайней мере одно: народ в Италии ковида не боится СОВСЕМ – раз уж выходит и стоит ТАКИМИ толпами. Сверху не видно, но у меня есть подозрение, что там и масок ни у кого нет.

Но заметим – какая же глухая стена молчания! Ведь что-то подобное и во Франции идет нон-стоп, и по тому же поводу: люди не хотят становиться бобиками на цепи и отказываться от своих гражданских прав.

НО – “Васька слушает да ест”. Сегодня сообщили, что в Германии в двух федеральных землях (по нашему – областях) власти “разрешили” супермаркетам… не допускать в свое святая святых (торговые залы) людей без куар-кода вакцинного сертификата. Другими словами, отказывающихся прививаться в цивилизованной (?) Европе собираются брать уже в буквальном смысле измором, т.е. – голодом. Хочешь купить еды? Вакцинируйся! Не вакцинировался? Подыхай!

Рептилоиды что-то звереют на глазах.

Источник: Размышления вольного социолога



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