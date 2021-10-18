«Избыточная смертность, как в Гватемале» — демограф о ситуации с COVID-19 в России



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По данным оперштаба, по состоянию на 18 октября число летальных исходов от коронавируса за всю пандемию составило 224 310. Чтобы получить более точные данные, Алексей Ракша анализирует данные Росстата Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). По расчетам демографа, на сегодняшний день избыточная смертность в РФ составляет в 750 тысяч человек.

Избыточная смертность — это увеличение увеличение смертности населения по сравнении с ожидаемой. Обычно связана с внешними причинами, такими как эпидемии, война, голод и другие массовые катастрофы.

«До конца месяца избыточная смертность составит 820 тысяч человек, до конца года — не менее 950, но может достигнуть и миллиона. В самом худшем случае это случится уже в декабре, при более оптимистичном сценарии — в феврале», — сообщил демограф МедПорталу.

По словам Алексея Ракши, среди европейских стран ситуация с COVID-19 в РФ одна из самых бедственных среди стран Европы, хуже показатели только в Албании и Македонии. Если сравнивать с другими странами мира, то по накопленной избыточной смертности наша страна сравнялась с Гватемалой и Казахстаном. «Обгоняют» Россию такие страны, как Перу, Эквадор, Боливия, Парагвай, Бразилия, Иран и другие.

Примечательно, что на этом фоне в стране ожидается рост рождаемости по сравнению с 2020 годом: по официальным данным число родившихся в 2021 оценивается в 1 миллион 340 тысяч, но по оценкам демографа, количество детей достигает 1 миллион 400 тысяч. Вероятно, это эффект от увеличения размера материнского капитала, считает эксперт.

«У нас рождаемость как в развитых странах, а смертность — как в развивающихся», — отметил Алексей Ракша.

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О том, что официальные данные по смертности в РФ значительно занижены, неоднократно заявлял аналитик открытых данных Александр Драган. Так, по его оценкам 11 августа в РФ от COVID-19 умерло 829 человек, в то время как оперштаб заявил о 799 погибших.

«Здесь срезали две смерти, тут пять, здесь десять — все, чтобы не показать больше 799 смертей», — написал эксперт на своей странице в Facebook. По расчетам Драгана, летом в РФ умирало не менее 2 тысяч пациентов в сутки.

Примечательно, что по масштабам вакцинации РФ также бьет антирекорды: на сегодняшний день полностью привиты 47,5 миллиона человек, это примерно треть населения. Хуже ситуация только в странах Африки, где до сих пор вакцинация практически недоступна. В то же время в США этот показатель достиг 56%, в Канаде — 72%.