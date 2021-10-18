Apple представила новые модели MacBook Pro

Американская компания Apple презентовала два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства.

Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании, передает РИА «Новости».

Оба ноутбука будут продаваться с процессорами Apple M1 Pro и M1 Max.

Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.

Ранее Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini.